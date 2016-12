De kerststal in de Grote Kerk.

Ruim 1300 bezoekers namen tijdens de twee kerstdagen een kijkje in de Grote Kerk in Venray. Dat meldt een van de suppoosten die tijdens de bezoekuren een oogje in het zeil houden.

In de kerk kunnen tot en met vrijdag 6 januari dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur de kerststallen worden bekeken. Tevens staan honderden engeltjes uit de privécollectie van deken Harrie Smeets in de Venrayse kerk uitgestald. De toegang is gratis.