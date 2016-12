Ronde Tafel 160 steunt Spetterbad Venray

Bart van de Sterren heeft namens Ronde Tafel 160 Venray Horst een cheque ter waarde van 250 euro gedoneerd voor het goede doel van Junior Kamer Venray: Spetterbad Venray.

De voorzitter van Junior Kamer Venray, Renate van Kempen, nam de cheque dankbaar aan. Bart van de Sterren ontving dit bedrag voor de opening van het vernieuwde bedrijfspand van Van de Mortel Assurantie Advies, waarvan hij eigenaar is. Hij wilde het geld graag schenken aan een goed doel in Venray en draagt het goededoelenproject van Junior Kamer Venray een warm hart toe. Het doel is om in de zomer van 2017 een spetterbad te realiseren bij speeltuin 't Speelvlak op Vlakwater. Kijk voor meer informatie op de website www.spetterbadvenray.nl.