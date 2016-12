Eindejaarsconcert op Peel en Maas TV

Op Peel en Maas TV is zaterdag 24 december om 19.00 uur een verslag van het Eindejaarsconcert van het Venray's Mannenkoor te zien.

Het Venray's Mannenkoor pakte vorige week zaterdag flink uit tijdens zijn jaarlijkse Eindejaarsconcert. De organisatie koos dit jaar voor een promsconcert met als titel Classic meets Pop. Het concert trok 1200 bezoekers, een record. Musicalster en tv-presentatrice Kim-Lian van der Meij zong voor en na de pauze bekende internationale hits. Ze was verrast om zo'n enthousiast publiek en zo'n groots opgezet concert aan te treffen in Evenementenhal Venray, na twee uur reistijd voor haar. "Mijn indruk van het Venray's Mannenkoor is vooral dat het een groot koor is. Verder zijn ze goed, érg goed, en gezellig!"



Deze uitzending wordt om het uur herhaald tot en met maandag 26 december 23.00 uur.