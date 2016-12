Jabil steunt Leergeld Venray

Dankzij een donatie van 1000 euro van Jabil Circuit Netherlands BV, kortweg Jabil, kan Stichting Leergeld Venray nog meer kinderen helpen.

Deze donatie maakt onderdeel uit van Jabil Cares, een wereldwijd programma van Jabil gericht op het ondersteunen van lokale maatschappelijke initiatieven in de omgeving van hun vestigingen. Leergeld Venray geeft kinderen uit gezinnen met een minimaal inkomen, een kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In 2016 is het initiatief gestart en inmiddels heeft Leergeld al 310 kinderen kunnen helpen. Op de foto van links naar rechts: Parvati Changoe (intermediair Leergeld Venray), Daphne Jeuken (coördinator Leergeld Venray, Niels Reijnen HR-manager Jabil