Zondag 8 januari vindt het traditionele nieuwjaarsconcert van Koninklijke Harmonie Euterpe plaats in de schouwburg van Venray, om 11.30 uur.

Eenmaal per jaar biedt Euterpe dit concert aan aan de hele Venrayse gemeenschap. Zowel het opleidingsorkest als het grote orkest brengen een muzikale traktatie ten gehore. Na afloop is er in de foyer gelegenheid om elkaar een gelukkig 2017 te wensen. Dit concert is voor iedereen vrij toegankelijk.