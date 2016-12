Politie zoekt fiets vermiste man

De politie is op zoek naar de fiets van de 76-jarige Herman Philipsen uit Venray die sinds 12 december wordt vermist.

De man is vermoedelijk vertrokken op een zwarte elektrische damesfiets van het merk Sparta. De fiets heeft een lage instap. Op de gezochte fiets zit een zadelhoesje van grijs stof/bont. Aan de fietsdrager hangt één fietstas. Aan het stuur zit vermoedelijk een lang felgroen gekleurd hangslot. Heeft u de fiets ergens gezien, dan vragen we u contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Herman Philipsen wordt sinds 12 december 2016 vermist. Hij is voor het laatst gezien bij de rotonde Noordsingel/Raadhuisstraat in Venray om 07.30 uur.