Illegaal vuurwerk: jongen opgepakt

De Venrayse politie heeft zaterdagavond een 15-jarige jongen in Landweert aangehouden voor vernieling van een ruit van een woning door het afsteken van illegaal vuurwerk.

Later bleek dat de jongen in het bezit was van meer illegaal vuurwerk, dat hij op dat moment niet bij zich droeg. Dit vuurwerk is door de politie in beslag genomen. De politie vraagt mensen die overlast van vuurwerk hebben, dit te melden via telefoon 0900-8844. 'En probeer een zo volledig mogelijk signalement door te geven', aldus de politie op Facebook.