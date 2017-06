Judoreis naar Japan op Peel en Maas TV

Het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Een Nederlandse coach die judotrainers in Japan, de bakermat van deze vechtsport, les gaat geven.

Toch ging Venraynaar Rudi Verhagen voor deze missie in december naar het land van de rijzende zon. Al vijf keer eerder ging Verhagen van het gelijknamige sportinstituut in Venray naar Japan. Om kennis uit te wisselen, contacten te leggen en ervaring op te doen met de beleving van de judosport in een land waar judo meer is dan een sportbeoefening. Ze vroegen hem onder meer of hij in Japan judoleraren wilde leren hoe ze het best aan G-judoka's les kunnen geven. Dennis Velders, freelance cameraman bij Peel en Maas (TV), maakte van de reis een verslag, dat zaterdagavond om 19.00 uur op Peel en Maas TV te zien is. De uitzending wordt herhaald tot en met zondagavond 18.00 uur.