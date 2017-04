VVV TV is een programma met voor- en nabeschouwingen op de wedstrijden van de Venlose betaald voetbalclub. Het programma, waarin dit keer wordt vooruitgeblikt op de thuiswedstrijd tegen Almere City, is steeds te zien in aanloop naar wedstrijden van VVV-Venlo.VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door: Summa Adviesgroep in Oirlo, Van den Heuvel Schoonmaakbedrijf en Van den Munckhof BV in Venray.