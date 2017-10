Supportersmiddag Mike Teunissen geslaagd

Mike Teunissen heeft een sterk seizoen achter de rug. Hij maakte zijn debuut in de Tour de France en behaalde daarin prachtige resultaten, met onder meer vier etappezeges, met zijn ploeg Sunweb. Op die prestatie werd zaterdag tijdens de jaarlijkse supportersmiddag van de Ysselsteynse wielrenner natuurlijk stilgestaan.

De middag bestond uit twee delen. Eerst maakten de supporters samen met Mike Teunissen een tocht van 60 kilometer. Daarna werd Teunissen in het bijzijn van zijn fans in zalencentrum Roelanzia in Ysselsteyn geïnterviewd door Ger Hermans. De supportersmiddag werd afgerond met een quiz waarin de kennis werd getest over het afgelopen seizoen van Mike Teunissen.

Foto's Simone Swinkels.