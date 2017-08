Ladies Tour komt door de regio

De vierde etappe van de Boels Rental Ladies Tour komt vrijdag door de regio. Het vrouwenpeloton rijdt onder meer door Oirlo, Castenray, Meerlo en Blitterswijck.

Het peloton start de etappe om 14.00 uur in Gennep en de finish wordt verwacht rond 17.00 uur op de Wilhelminasingel in Weert. De Ladies Tour eindigt op zondag 3 september met een etappe door Sittard. De proloog van de rittenkoers werd dinsdagmiddag in Wageningen gewonnen door Annemiek van Vleuten. De wielrenster won in haar woonplaats met een tijd van 5 minuten en 47 seconde over 4,3 kilometer. Met die notering was ze vijf seconden sneller van Ellen van Dijk. De Duitse Lisa Brennauer werd op tien tellen derde.

Van Vleuten is zeker niet de enige wereldtopper die aan de start van de ronde van Nederland voor vrouwen staat. Olympisch kampioene Anne van der Breggen is namelijk ook van de partij. Dat geldt ook voor titelverdedigster Chantal Blaak. De etappe van vrijdag lijkt de laatste kans op een ritzege voor de sprinters. Daarna wordt er namelijk gekoerst in het Limburgse heuvellandschap.