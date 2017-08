Bekertoernooi gaat van start

De poulefase van het bekertoernooi begint op zaterdag 2 en zondag 3 september.

De clubs zijn verdeeld in groepen van vier. De andere speelronden zijn op zondag 10 en 17 september. Een week later begint de competitie. Uit de landelijke poules van Venray, SSS'18 en Volharding gaan de eerste twee clubs door naar de volgende ronde. Uit de andere poules – derde tot en met vijfde klasse – bekeren alleen de winnaars door. Venray begint thuis tegen tweedeklasser SHH uit Herkenbosch. Leunen speelt thuis de derby tegen promovendus Ysselsteyn. Beide clubs troffen elkaar vorig jaar nog in de vierde klasse. In Oostrum staat de derby Oostrum-SVOC'01 op de rol.