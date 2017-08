Limburg Express Cycling Team opnieuw winnaar ploegentijdrit

Het Limburg Express Cycling Team is zaterdag de winnaar geworden van de tweede editie van de ploegentijdrit in Venray.

De ploeg prolongeerde de titel van vorig jaar. Bij de dames won het triatlonteam van Van Essen Optiek en bij de jeugd pakte Wielerschool Noord-Limburg de eerste prijs. De organisatie, die in handen was van TWC Oostrum en de Stichting Wielerpromotie Venray, kon 27 ploegen begroeten. Onder begeleiding van motoren legden de renners ruim zestien kilometer af. De start- en finishlijn was getrokken op de Kempweg, vlak voor het zonovergoten en drukbevolkte Schouwburgplein. Donderdag in Peel en Maas meer uitslagen. Op Peel en Maas TV komende week ook een verslag.

Op bovenstaande hoofdfoto (van links naar rechts) het winnende mannenteam: Lex van Enckevort, Marcel van der Veen, Giel Emons en Roy Simons.

Foto's beneden: Simone Swinkels.