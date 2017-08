Jordy Strumpen gestopt bij Venray

Jordy Strumpen (21) is in het begin van de oefenperiode afgehaakt bij Venray.

De uit Venlo afkomstige doelman kan het trainen en spelen bij de eersteklasser niet meer combineren met zijn werk. Strumpen kwam een jaar geleden over van Kwiek Venlo. Hij begon als tweede doelman maar na vijf wedstrijden verdrong hij Dirk van Enckevort onder de lat. De Venrayse selectie telt naast Van Enckevort nog twee nieuwe keepers. Roy Oomen kwam over van VVV en Sam Stiphout is afkomstig uit de eigen jeugd.