Tweede Venrayse ploegentijdrit

De organisatie van de Venrayse ploegentijdrit maakt zich op voor de tweede editie van dit wielerspektakel.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 augustus van 16.30 tot 19.30 uur. Aan de eerste uitgave in september 2016 namen ruim dertig teams deel. De reacties op de eerste editie waren zo positief, dat de Stichting Wielerpromotie Venray niet lang hoefde na te denken over een vervolg. "De aanmeldingen van deelnemende teams van vier personen stromen binnen, maar opgeven kan nog altijd. Ook op de dag zelf. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon", zegt bestuurslid Ron Koenen van de Stichting Wielerpromotie Venray.

TWC Oostrum en de Stichting Wielerpromotie Venray tekenen opnieuw voor de organisatie van dit wielerspektakel, dat dit jaar als hoofdsponsor Secutor Security aan zich heeft verbonden. Net als vorig jaar is de start- en finishlijn getrokken op het Schouwburgplein. Sjang Vollenberg neemt dit jaar de presentatie voor zijn rekening. Ruim veertig vrijwilligers zijn in de weer om het de wielrenners en het publiek naar de zin te maken. Belangstellende teams kunnen zich opgeven bij Sjaak Cuppen van TWC Oostrum via e-mail jacquescuppen@hetnet.nl. Ook zoekt de organisatie nog enkele vrijwilligers, vooral gecertificeerde verkeersregelaars. Zij kunnen zich opgeven via e-mail info@wielerpromotievenray.nl.