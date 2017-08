Koonings naar EK in Slovenië

Mariska Koonings (19) uit Leunen neemt van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 augustus deel aan de Europese kampioenschappen veldschieten in Slovenië.

Koonings komt uit in de juniorenklasse. Ze reist zaterdag met een aantal teamgenoten met de auto af naar de stad Mokrice, waar de titelstrijd in de plaatselijke bossen plaatsvindt. "Ik hoop op een medaille", zegt ze. "Maar het is afwachten hoe sterk de concurrentie is. Ook heb ik moeten wennen aan mijn nieuwe boog, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik goed ga presteren op het EK." Mariska Koonings is lid van handboogvereniging Ons Genoegen in Ysselsteyn. Ze maakt ook deel uit van Jong Oranje. Op het EK komt ze alleen in de individuele wedstrijd in actie. "Want we doen als ploeg niet mee. Dit is mijn laatste grote wedstrijd als junior. Volgend jaar moet ik aan de seniorenwedstrijden meedoen. Een plek buiten het podium op het EK zou een teleurstelling

zijn."