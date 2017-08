VVV TV opnieuw op Peel en Maas TV

Peel en Maas TV volgt voetbalclub VVV ook komend seizoen in de Eredivisie op de voet.

Na de knappe 3-0 thuiszege op Sparta in het eigen stadion De Koel in Venlo speelt VVV komende zaterdag in de Grolsch Veste in Enschede tegen FC Twente. De Tukkers gingen afgelopen zondag in de eerste competitiewedstrijd met 2-1 onderuit tegen Feyenoord. Donderdagavond 17 augustus vanaf 21.00 uur is op Peel en Maas TV een vooruitblik op dit duel te zien. Deze uitzending van VVV TV wordt tot en met vrijdagavond 18 augustus 18.00 uur elk uur op de Venrayse lokale commerciële tv-zender herhaald. Omroep Venlo produceert VVV TV. Vorig seizoen, waarin VVV de titel in de Jupiler League greep, was VVV TV voor het eerst op Peel en Maas TV te zien. Summa Adviesgroep en Van den Munckhof BV sponsoren dit programma.