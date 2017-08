Na vijf keer geel schorsing

Vanaf het nieuwe voetbalseizoen 2017-2018 zijn amateurvoetballers van de hoofdklasse tot en met de vijfde klasse pas geschorst na vijf gele kaarten.

Vorig seizoen kregen spelers na vier gele kaarten al een wedstrijd schorsing. Na de zevende en negende gele kaart wordt een amateurvoetballer opnieuw voor een duel geschorst. Voor bekerwedstrijden geldt komend seizoen dat een speler na vier gele kaarten een wedstrijd wordt uitgesloten. Een rode kaart in een bekerwedstrijd heeft wel gevolgen voor de competitie. Ook het systeem met gele kaarten in de nacompetitie is aangepast. Waar de kaarten altijd werden meegenomen vanuit de competitie, begint iedereen nu op nul kaarten. Bij twee gele kaarten wordt een speler vervolgens voor een wedstrijd uitgesloten. Dit gebeurt ook na vier gele kaarten.