Maarten Tjallingii promoot BinckBank Tour in Venray

Eddy Planckaert en Maarten Tjallingii zijn de komende drie jaar de vaste ambassadeurs van de BinckBank Tour, de UCI WorldTour-wedstrijd door België en Nederland die van 7 tot en met 13 augustus wordt verreden. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt

De twee ex-topwielrenners worden het gezicht van de BinckBank Tour, de voormalige Eneco Tour. Ze trekken de komende maanden door het land met wielerclinics en -presentaties om extra aandacht te creëren voor de BinckBank Tour bij het publiek. Tijdens de wedstrijd in augustus zijn ze alom aanwezig: ze gaan met het publiek in gesprek en doen dagelijks verslag voor de BinckBank Tour-kanalen in de vorm van columns en (video)analyses.

De ambassadeurs beginnen aan hun taak met een heuse 'proloog', begin volgende week. Ze bezoeken alvast een groot aantal start- en aankomstplaatsen van deze editie van de BinckBank Tour en overhandigen telkens de nieuwe groene leiderstrui aan de burgemeester. Op maandag 26 juni trekt Maarten Tjallingii naar Venray, Sittard-Geleen, Lanaken en Riemst. Op dinsdag bezoekt Eddy Planckaert Breda, Essen en Geraardsbergen. Woensdag gaat Maarten Tjallingii in Voorburg op bezoek en Eddy Eddy Planckaert bezoekt nog Houffalize. Venray is op kermismaandag 7 augustus finishplaats van de eerste etappe, die start in Breda. De streep is getrokken op de Noordsingel.