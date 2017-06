Achtste editie Merseloop

Venraynaar Jan Poels (60) is een van de trouwe deelnemers aan de Merseloop. Poels geniet van de thuiswedstrijd: "Het is altijd gezellig om in jouw eigen gemeente te lopen. Veel bekenden, lekker na afloop kletsen. De Merseloop staat ieder jaar in mijn agenda."

In Merselo vindt dit jaar op zaterdag 24 juni voor de achtste maal de stratenloop Merseloop plaats. Aanmelden, start en finish zijn in het centrum van Merselo bij café Den Tommes. Parkeren en douchen zijn mogelijk bij Sportpark de Vloet. Het parcours gaat over verharde wegen in Merselo, inclusief kermisterrein, en voor de langere afstanden het landelijke buitengebied van Merselo. De wedstrijden starten om 18.00 uur voor de jeugd tot en met 6 jaar (400 meter) direct gevolgd door de prijsuitreiking. In Peel en Maas deze week een interview met Jan Poels. Foto Henk Lammen.