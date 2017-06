Wout Poels niet naar Tour de France

Wout Poels ontbreekt in de Tourselectie van Sky

De ploegleiding besloot de Blitterswijckse renner niet op te nemen in de Tour de France-ploeg. Poels (29) miste een groot deel van het voorjaar door knieklachten. Net zoals voorgaande jaren is het Britse team volledig gebouwd om drievoudig winnaar van de Tour de France Chris Froome. De ploeg bestaat verder uit Michael Kwiatkowski, Sergio Henao, Vasil Kiriyienka, Christian Knees, Mikel Landa, Mikel Nieve en Thomas Rowe.

Wout Poels keerde pas vorige week terug in wedstrijdverband. In de Route du Sud bleek hij nog niet in topvorm, maar toch hoopte hij de Tour de France te mogen rijden. Poels eindigde in de Franse rittenkoers op de 41e plaats. De afgelopen twee jaar had hij als knecht van kopman Chris Froome een belangrijk aandeel in de Tourzeges van zijn Britse kopman.