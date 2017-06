Tourdebuut voor Mike Teunissen

Mike Teunissen maakt op 1 juli zijn debuut in de Tour de France. De 24-jarige wielrenner uit Ysselsteyn volgt met zijn debuut plaatsgenoot Peter Winnen op. Ook de Nederlanders Roy Curvers, Ramon Sinkeldam, Albert Timmer en Laurens ten Dam verschijnen aan de start namens Team Sunweb.

De Duitse wielerformatie wordt gecompleteerd door Simon Geschke, Nikias Arndt, Warren Barguil en Michael Matthews. De Ronde van Frankrijk start op 1 juli in de Duitse stad Düsseldorf. Op 23 juli is de laatste etappe in Parijs.

"Dit is een droom die uitkomt! Al van jongs af aan de droom gehad om prof te worden en dan natuurlijk te starten in de 'grote' Tour. Vorig jaar haalde ik al de voorselectie, maar niet de definitieve. Dit jaar dus gelukkig wel. Het doel wordt vooral de sprints met Michael Matthews. Ik zal vooral het gedeelte richting de laatste kilometers doen. We kunnen met vertrouwen beginnen aan het grote avontuur in Frankrijk", meldt Teunissen op zijn website.