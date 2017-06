Tien aanwinsten dames SV Venray

De vrouwen van SV Venray mogen aan het begin van het nieuwe seizoen maar liefst tien nieuwe speelsters begroeten.

Van eredivisionist Achilles'29 komen Guusje Eijkmans en Annet van Hout over, twee speelsters met een verleden bij SSS'18. Van die club komt Floor Tacken over. Elianne Hobbelen en Anne Hegger zijn twee nieuwe aanwinsten van Venlosche Boys, terwijl Lois van Bommel overstapt van FC Eindhoven. Bo Timmermans (SV Leunen), Imke Verheijen (VV Katwijk), Lucy Hagens (Wittenhorst) en Rowanne Vroomans (Nuenen) completeren het tiental. Tegenover deze komst staat het vertrek van vier speelsters. Keepster Sanne de Boer is gestopt, Lotte Koppers speelt volgend seizoen in dames 3 van SV Venray, terwijl Nadieh van den Einden (ZSV) en Nina Litjens (Udi'19) elders gaan spelen. SV Venray start op donderdag 17 augustus een reeks van oefenduels in eigen huis. Die dag is eersteklasser Amstenrade te gast. Op zondag 20 augustus is Venray gastheer van Borussia Mönchen-Gladbach 2, vergelijkbaar met het niveau van een hoofdklasser. Op vrijdag 25 augustus ontvangt Venray eredivisionist Achilles'29, terwijl de oefencampagne op dinsdag 29 augustus wordt afgesloten tegen topklasser FC Eindhoven.