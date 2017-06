Belangrijke zege hockeyers Venray

De hockeyers van Venray wonnen zondagmiddag de belangrijke wedstrijd tegen Tegelen.

Het duel tussen beide derdeklassers eindigde in doelpuntrijke 6-4 zege voor de thuisploeg, die door deze winst degradatie wist te ontlopen. Halverwege de wedstrijd was de stand in evenwicht.: 3-3. Grote man aan Venrayse zijde was Cornfiel Kroon jr. (foto), die drie keer scoorde. Guido Pop maakte twee treffers en Roy de Rijk scoorde een keer voor Venray. De competitie zit erop. Deurne is gedegradeerd uit de derde klasse, Horst speelt nacompetitie om lijfsbehoud. Foto's Henk Lammen.