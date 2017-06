Tennisclub Venray houdt van zaterdag 24 juni tot en met zondag 2 juli op het tennispark van TCV het jaarlijkse Uitmarkt open toernooi.

Door het grote aantal categorieën kan ieder type speler deelnemen, van beginnend tot gevorderd. Op de zes gravelbanen worden dubbels en singles in de categorieën 3 tot en met 8 gespeeld. Op zaterdag 1 juli wordt er een barbecue gehouden. Inschrijven kan tot en met vrijdag 16 juni via www.toernooi.nl. De loting vindt een dag later plaats. Het toernooi telt mee voor de officiële KNTLB-ranking. De finales worden gespeeld in het laatste weekend. Toeschouwers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom gedurende het toernooi. Zie ook www.tennisclubvenray.nl of via toernooi.nl.