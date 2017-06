Wout Poels 21ste bij rentree

Wout Poels uit Blitterswijck maakte donderdag zijn rentree in de in de eerste etappe van Route du Sud.

De 29-jarige wielrenner van Team Sky, die maandenlang kampte met een knieblessure, kwam als 21ste over de streep op 5.56 minuten, in het voorste gedeelte van het peloton. Poels hoopt in de Franse rittenkoers in vorm te komen en alsnog een startplek af te dwingen in de Ronde van Frankrijk. In de afgelopen twee jaar was hij de meesterknecht van Tourwinnaar Chris Froome. De Franse wielrenner Julien Loubet rondde donderdag een lange solo af met de overwinning.