Moorrees op standby-lijst EK

Bondscoach Sarina Wiegman heeft woensdag haar spelersgroep laten weten wie deel gaat uitmaken van de 23-koppige selectie van het Nederlands elftal voor het EK vrouwenvoetbal in eigen land.

Negen speelsters zijn afgevallen en staan op de standby-lijst. Onder hen Myrthe Moorrees uit Venray, speelster van PSV. De definitieve EK-lijst moet uiterlijk 5 juli worden ingeleverd bij de UEFA. "De kwaliteit van deze spelersgroep wordt steeds groter, dus de keuze voor de selectie was een pittig proces. We kijken uit om met dit team de laatste weken van de voorbereiding in te gaan om op 16 juli te starten aan een fantastisch EK in eigen land", aldus Wiegman op de website van de KNVB.

Zondag 2 juli komt de voltallig selectie in Zeist bij elkaar voor de officiële aftrap van de voorbereiding op het EK. Zaterdag 8 juli staat de laatste oefeninterland op het programma. Op het Kasteel in Rotterdam treft Oranje tegenstander Wales. Nederland is tijdens EURO 2017 ingedeeld in poule A samen met België, Denemarken en Noorwegen. Oranje trapt zondag 16 juli in Utrecht af met de openingswedstrijd tegen Noorwegen. In totaal strijden zestien landen in zeven speelsteden van 16 juli tot en 6 augustus voor de Europese titel. Alle poulewedstrijden van het Nederlands elftal zijn al uitverkocht. Foto Henk Lammen.