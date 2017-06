Volharding in rustig vaarwater

De degradatie van de eerste naar de tweede klasse heeft verder geen sporen achtergelaten bij Volharding. De complete selectie blijft intact en trainer Sjoerd van der Coelen begint na de zomer alweer aan zijn vierde jaar op sportpark Soetendaal.

Degradaties gaan vaker gepaard met een groot spelersverloop. Maar niet in Vierlingsbeek. Ook de buitendorpsen Tom Kessels (Venray), Marc van Rens (Horst) en Rick Tissen (Broekhuizenvorst), die een jaar geleden overkwamen, blijven de club trouw. Vanuit de jeugd komen vijf veldspelers plus een keeper over. Nick Joosten uit Aijen keert terug op het oude nest. De 24-jarige Joosten speelde in het verleden al drie seizoenen voor de Vierlingsbeekse club. Na zijn vertrek in 2013 droeg de voetballer, die dit seizoen bij de Vierlingsbeekse club al actief was als jeugdtrainer, het shirt van Montagnards uit Bergen.

"In de breedte wordt de groep sterker. Bovendien hebben de spelers een jaar ervaring opgedaan in de eerste klasse", zegt Sjoerd van der Coelen. De vraag is of Volharding volgend seizoen direct bovenin kan meedoen op een lager niveau. "Ik denk wel dat er meer weerstand zal zijn. Omdat we toch terugkomen uit de eerste klasse. Maar we gaan gewoon op de ingeslagen weg verder."