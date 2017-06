Ysselsteyn zonder aanwinsten

Promovendus Ysselsteyn gaat met vrijwel dezelfde spelers de derde klasse in.

Van het kampioenselftal vertrekt alleen Teun Spreeuwenberg. De middenvelder keert na twee jaar terug naar ZSV in Zeilberg. Stef Koonings zal vrijwel het gehele seizoen niet inzetbaar zijn. De verdediger bleek achteraf in de kampioenswedstrijd tegen Olympia'18 zijn voorste kruisband in de knie te hebben afgescheurd. Vanuit de jeugd komt Sander Spreeuwenberg over. Verder komt er geen versterking naar sportpark De Vlies. "Ook in de derde klasse zullen we het met eigen spelers gaan doen", zegt trainer Ruud Jenneskens die aan zijn vierde seizoen begint.