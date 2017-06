Robert Willemse terug bij Venray

Robert Willemse (28) uit Venlo komt na vier jaar terug bij Venray. De oud-speler van VVV kan zowel centraal op het middenveld als in de achterhoede uit de voeten.

Willemse kwam in 2009 van VVV naar Venray dat toen nog in de hoofdklasse acteerde. In 2013 kreeg Venray, vanwege financiële perikelen, te kampen met een grote leegloop. Robert Willemse vroeg toen overschrijving aan naar Blerick. Met de 20-jarige Roy Oomen heeft Venray nog een extra keeper aangetrokken. Oomen is afkomstig van VVV en woont in Sevenum. De Venrayse selectie telt volgend jaar vier keepers. Dirk van Enckevort en Jordy Strumpen zijn gebleven en Sam Stiphout komt over vanuit de jeugd. Frank Gielens (naar Leunen) is de enige vertrekker bij de eersteklasser.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.