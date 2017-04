VVV-Venlo kampioen

VVV-Venlo greep vrijdagavond voor de derde keer in de clubhistorie de titel in de eerste divisie. Een 0-0 gelijkspel bij Eindhoven was genoeg voor het kampioenschap.

Eerder pakte VVV de titel op het tweede niveau in Nederland in 1993 en 2009. Afgelopen maandag had VVV de titel al kunnen pakken, maar toen bleef de ploeg steken op een 0-0 gelijkspel tegen FC Emmen. Tegen FC Eindhoven gebeurde er weinig. VVV speelde allesbehalve een sprankelende wedstrijd. Het resultaat ging boven alles, zodat het volle uitvak na afloop een mooi feestje kon bouwen. Precies een week geleden stelde VVV al promotie naar de eredivisie veilig. Er werd toen met 1-2 gewonnen bij RKC Waalwijk. De huldiging op het stadhuis in Venlo vindt zaterdag plaats om 19.00 uur. De huldiging is ook op schermen te volgen op de Oude Markt.

Sinds dit seizoen is Van den Munckhof BV/ Peel en Maas (TV) partner van VVV-Venlo.