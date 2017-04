Venray verslaat de 'boys': 2-0.

In de hoofdklasse B wonnen de voetbalsters van Venray zondag op eigen veld van Venlosche Boys: 2-0.

Op sportpark De Wieën was Venray in de eerste helft heer en meester, maar verzuimde het overwicht in doelpunten uit te drukken. In de tweede helft brak Ellis Michiels de ban. Na een fraaie actie schoot Michiels bij de tweede paal binnen. Uit een vrije trap verdubbelde Myrthe van de Laar de score en besliste vroegtijdig het duel. Door de zege is Venray vrijwel zeker van handhaving in de hoofdklasse.