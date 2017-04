Hamburg Panthers niet in finale

Hamburg Panthers is er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Duits zaalvoetbalkampioenschap.

In Regensburg verloor het team van de coaches Jos van Gerven uit Venray en Frank Brands uit Overloon na strafschoppen van het plaatselijke SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal. Na de reguliere speeltijd was het 5-5. De thuisploeg nam vervolgens de strafschoppen beter (5-4) en speelt nu de finale om de Duitse titel. In de eerste helft nam Hamburg Panthers een 4-2 voorsprong. "We hadden vervolgens kansen genoeg om het duel te beslissen, maar verzuimden het karwei af te maken", aldus een teleurgestelde Jos van Gerven na afloop. "Regensburg kwam in de laatste minuten terug toen het met een vliegende keeper ging spelen. Gedurende de wedstrijd waren wij de betere ploeg, maar zij uiteindelijk de effectievere. Een sterk team met zeven Braziliaanse spelers." De nederlaag betekent voorlopig dat het werk in Duitsland er voor Van Gerven en Brands op zit. "Hamburg speelt nu geen Uefa-cup en start het seizoen gewoon in de Liga noord. We zullen zien wat de toekomst nog brengt, maar voorlopig is het Duitse avontuur voor ons ten einde."