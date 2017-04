Red Stars deelt de punten

De tafeltennissers van Red Stars speelden zaterdagavond in de tweede divisie B gelijk tegen Pecos, de nummer twee op de ranglijst: 5-5.

Voor Red Stars, dat tegen degradatie strijdt, wonnen Ronald Bogaard en Frank van der Vleuten elk twee enkelspelen. Tom Thijssen wist een van zijn drie enkelspelen in winst om te zetten. In het dubbelspel gingen Bogaard en Van der Vleuten in vijf sets onderuit. Op zondag 22 april besluit Red Stars de voorjaarscompetitie met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter TT Nijmegen. "Het wordt spannend, we zijn ook afhankelijk van de uitslagen van andere partijen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we ons gaan handhaven", zegt Frank van der Vleuten.