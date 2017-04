Promotie VVV-Venlo naar eredivisie

In Venlo is het voetbalfeest vrijdagavond losgebarsten na de benauwde zege van VVV-Venlo op RKC. In Waalwijk maakte de Venlose ploeg in een bloedstollend duel in blessuretijd de winnende treffer: 1-2. Na vier jaar Jupiler League keert VVV-Venlo terug naar de eredivisie. Jong Ajax kan VVV nog van de titel afhouden, maar het tweede team van de Amsterdammers kan niet promoveren.

De gasten waren in de eerste helft de betere ploeg, maar misten enkele grote kansen om de score openen. Met de steun van de 650 meegereisde fans bleef VVV-Venlo jagen op de openingstreffer, die na een ruim een half uur spelen viel uit een penalty van Clint Leemans. Na de thee kwam RKC tegen de verhouding in op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Johan Voskamp. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar kort voor tijd scoorde Clint Leemans uit een vrije trap de winnende treffer.

Maandag kan VVV de titel binnenhalen. Dan moet er gewonnen worden van FC Emmen en moet Jong Ajax punten verspelen op bezoek bij Jong PSV.

Sinds dit seizoen is Van den Munckhof BV/ Peel en Maas (TV) partner van VVV-Venlo. Op Peel en Maas TV is ook komende week weer een uitzending van VVV-Venlo TV te zien.