Flair tweede op NK

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Oss heeft de afvaardiging van dansvereniging De Peeldancers uit Ysselsteyn prima gepresteerd.

Op zaterdag slaagden drie danseressen in de categorie solo junioren er niet in een podiumplaats te bereiken. Vera van Dijk (393 punten) werd vierde, Floor Hellegers (379) achtste en Meike Franssen (361) tiende. In de categorie minioren garde werd Flair (foto) met 366 punten tweede en mag zich daarmee vicekampioen van Nederland noemen. In de categorie garde junioren vrije klasse werd Divine met 396 punten derde. Solo Anne Konings eindigde in de sportklasse op een dertiende plaats met 431 punten, terwijl garde Connected met 455 punten vierde werd. Vibe sloot het NK in de categorie show modern hoofdklasse af met een derde plaats met 462 punten.