Zege Johan Gommans in Geldermalsen

Johan Gommans (Oirlo) heeft tijdens motorcrosswedstrijden in Geldermalsen een verrassende zege behaald bij de quads inters.

Gommans behaalde in de eerste manche een derde plaats en wist tot verrassing van velen de tweede manche te winnen. Romé Huibers uit Oirlo reed in diezelfde klasse naar de derde plaats. In Den Hout won Juup Tax uit Wanssum in de klasse MX 2 junioren. In de jeugdklasse 85cc grote wielen grepen de regionale crossers net naast het podium. De beste prestatie was voor Britt Jans-Beken (Wanssum) met een vierde plaats.

Donderdag in Peel en Maas alle uitslagen.

Foto beneden: Romé Huibers (Oirlo) moest tevreden zijn met een derde plaats. Foto: Maycel de Bruijn.