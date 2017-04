Einde aan zegereeks Jumpers'76

Na vijf zeges op rij verloren de basketballers van Jumpers'76 zaterdag de thuiswedstrijd van Akros uit Boxmeer: 55-62.

In sporthal De Wetteling was de thuisploeg vanaf het begin niet bij de les en keek continu tegen een achterstand aan. Vlak voor rust nam Jumpers'76 door een fraaie treffer van Erik Stevens voor het eerst een voorsprong (25-23), maar ging vervolgens toch met een kleine achterstand rusten: 25-26. In de tweede helft was het vertrouwen op een zesde zege op rij niet groot genoeg om de punten in eigen huis te houden. "Het was slecht, erg slecht", aldus het veelzeggende commentaar van speler Dirk Laurense (foto) na afloop. Foto Henk Lammen.