Degradatie volleybalsters ActiveRooy

De volleybalsters van ActiveRooy zijn zaterdagavond gedegradeerd uit de tweede divisie D.

De debutant verloor thuis met 0-4 van Volley Meerkerk'95 en kan als nummer laatst degradatie niet meer ontlopen. In de eerste twee sets waren de Venrayse volleybalsters gelijkwaardig aan de gasten, maar verloren beide keren in de slotfase: 22-25 en 20-25. In de derde en vierde set kon de thuisploeg geen vuist meer maken: 11-25 en 13-25. Na een jaar tweede divisie speelt ActiveRooy volgend seizoen weer in de derde divisie. Foto Henk Lammen.