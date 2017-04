ActiveRooy verliest volleybalthriller

In de promotieklasse C verloren de volleyballers van ActiveRooy de thuiswedstrijd tegen HLB Van Daal/DS: 2-3.

In een spannende volleybalthriller sleepte de thuisploeg na een ruime achterstand de eerste set uit het vuur: 25-22. In de tweede set waren de rollen omgedraaid en waren de gasten in de slotfase de meest gelukkige ploeg: 22-25. In de derde set werd het maar liefst 28-30 voor HLB Van Daal, waarna ActiveRooy in de vierde set (25-22) de stand weer gelijk trok. In de vijfde en beslissende set was de pijp bij de Venrayse volleyballers leeg: 10-15. Foto Henk Lammen.