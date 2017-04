In de eerste klasse E versloegen de volleybalsters van Set Up thuis Apollo Mill met maximale cijfers: 4-0.

In sporthal 't Brugeind in Meerlo had de thuisploeg geen kind aan de gasten uit Mill. Via de setstanden 25-16, 25-11, 25-23 en 25-13 werd de volle buit van vijf punten binnengehaald. Door de ruime zege blijft Set Up als debutant in de top vier van de eerste klasse.