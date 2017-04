Frank Brands en Lake Valley uit elkaar

Frank Brands is niet langer trainer-coach van zaalvoetbalvereniging Lake Valley uit Venray.

Na een gesprek tussen bestuur en trainer afgelopen woensdag gingen beide partijen per direct uit elkaar. Brands, die dit seizoen tussentijds aan de slag ging bij Lake Valley, had in het gesprek aangegeven in het nieuwe seizoen niet meer coach te zijn van de Venrayse zaalvoetbalclub. Daarop besloot het bestuur de verbintenis met Brands met onmiddellijke ingang te beëindigen. "Heel jammer", aldus Brands, "Ik had graag de laatste twee wedstrijden van het seizoen gewoon afgemaakt. Helaas heeft het bestuur een andere keuze gemaakt." Brands had met de hekkensluiter uit de topdivisie een moeilijk seizoen, maar wist de laatste weken toch enkele zeges te boeken. Toch zag hij niet genoeg mogelijkheden om verder te gaan bij Lake Valley. "Ik heb mijn gevoel laten spreken en aangegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen. Nogmaals, ik vind het jammer dat ik niet samen met de groep het seizoen kan afmaken."