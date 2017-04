Thuisnederlaag Oranje Wit

Oranje Wit was zondag in de hoofdklasse D niet opgewassen tegen het hoger geklasseerde Altior uit Heeswijk-Dinther. In Leunen zegevierden de gasten met 13-17.

Altior begon goed aan de wedstrijd en liep in de eerste helft uit naar een 0-6 voorsprong. Oranje Wit kwam vervolgens sterk terug en halverwege het duel was de stand in evenwicht: 7-7. In de tweede helft bleven de ploegen aan elkaar gewaagd, maar in de eindfase wist Altior toch de zege te pakken. Doelpunten Oranje Wit: Aniek Drabbels (4), Dionne Drabbels (3), Mandy Litjens (2), Janne Gellings (2), Maureen Drabbels en Nathalie Loenen.