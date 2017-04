Verlies korfbalsters Merselo in Lottum

In de eerste klasse C bogen de korfbalsters van Merselo zondag het hoofd in de uitwedstrijd tegen Lottum.

In het rozendorp gingen de gasten met 16-8 (8-4) onderuit. Merselo wist de eerste treffer te scoren (0-1), maar vervolgens nam Lottum het heft in handen. Merselo, dat slordig was in de afwerking, liep achter de feiten aan tegen de makkelijk scorende thuisploeg en verloor geflatteerd met ruime cijfers. Doelpunten Merselo: Marieke van Rheden (3), Angela Litjens (3), Loes Claessens en Monique Janssen.