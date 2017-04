Bustocht naar Waals Pijl geannuleerd

De fanclub van Wout Poels annuleert de eerder aangekondigde busreis op woensdag 19 april naar de Waalse Pijl en de Muur van Hoei.

De reden voor het besluit is dat Sky-renner Wout Poels uit Blitterswijck na zijn knieblessure nog niet klaar is om deze klassieker te rijden. Dat geldt ook voor de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, de wedstrijd hij vorig jaar nog op zijn naam schreef. Poels traint op dit moment overigens weer volop. Wanneer hij weer in de koers zit, is nog niet bekend. De fanclub is wel van plan om op zaterdag 1 juli naar de start van de Tour de France te gaan in Düsseldorf.