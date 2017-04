Myrthe Moorrees bij Oranje

Voetbalster Myrthe Moorrees uit Venray vervangt de geblesseerde Oranje-aanvoerster Mandy van den Berg in de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en IJsland.

Van den Berg is niet inzetbaar. Ze heeft knieklachten en verlaat het trainingskamp in Zeist. Bondscoach Sarina Wiegman heeft Myrthe Moorrees, die als centrale verdedigster bezig is aan een sterk seizoen en regelmatig haar doelpuntje meepikt bij haar club PSV, toegevoegd aan de nationale selectie. Nederland oefent vrijdag 7 april om 20.00 uur in stadion Galgenwaard in Utrecht tegen Frankrijk. Op dinsdag 11 april om 19.00 uur staat in stadion De Vijverberg in Doetinchem het duel met IJsland op het programma. "Dat er iemand is uitgevallen, is nooit leuk. Maar persoonlijk ben ik natuurlijk erg blij met deze oproep. Dit is goed voor mijn ontwikkeling. Voor Nederland uitkomen, daar doe ik het allemaal voor", zegt Myrthe Moorrees.