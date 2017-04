Topsportfonds in de maak

Het plan om een topsportfonds in de gemeente Venray op te richten, krijgt steeds meer vorm en inhoud.

Tijdens het sportgala in december werd het plan gelanceerd door ondernemer en sportliefhebber Danny Caelen. "Venray heeft zo veel sporttalent", legt Danny Caelen uit. "Het fonds is ervoor om de topsport in Venray te bevorderen, te ondersteunen en te helpen ontwikkelen, daar waar mogelijk. Binnen Venray willen we ons met name richten op het ondersteunen van de individuele topsporter met een kwalificatie van het NOC-NSF." Sinds ruim een jaar is een denktank actief bezig met het uitwerken van het plan voor de nieuw op te zetten Stichting Topsport Venray. De gemeente Venray zal in deze stichting participeren. "Ook de gemeente ziet de inhoudelijke waarde van het fonds. Ze ziet onder meer kansen in de wisselwerking tussen top- en breedtesport, ook in het kader van het project Venray Beweegt. Zeker jongeren trekken zich op aan voorbeeldfiguren. Sporten is gezond. Venrayse topsporters kunnen een grote rol spelen in het streven van de gemeente om meer mensen, jong en oud, aan het bewegen te krijgen." Momenteel wordt aan de definitieve organisatiestructuur gebouwd. "We hebben al enkele bestuursleden, onder wie een secretaris, leden voor de beoordelingscommissie en topsportbegeleiders. We zijn nog op zoek naar een voorzitter en een penningmeester. Zodra we die hebben gevonden, kunnen we de stichting definitief oprichten."

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Danny Caelen via e-mail dannycaelen@gmail.com.