Stijn van Gassel blijft bij Helmond Sport

Stijn van Gassel blijft verbonden aan Helmond Sport. De optie in het contract van de 20-jarige doelman uit Ysselsteyn is door de eerstedivisionist gelicht. Dat meldt Helmond Sport op de website van de club.

Het contract loopt nu door tot de zomer van 2019. Van Gassel maakte vorige week vrijdagavond zijn debuut in het eerste team van Helmond Sport. In het duel met FC Dordrecht verving Van Gassel eerste doelman Ferhat Kaya. De keeper brak op de training een middenhandsbeentje en is enkele weken uit de roulatie. De Ysselsteynse doelman hield meteen de nul in zijn debuut, want Helmond Sport versloeg in eigen huis FC Dordrecht met de kleinst mogelijke cijfers: 1-0.