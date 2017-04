René Dericks Nederlands kampioen kunststoten

Biljarter René Dericks uit Venray heeft zondagmiddag het Nederlands kampioenschap kunststoten in de ereklasse gewonnen. De Venraynaar versloeg in Oosterhout in een spannende finale Sander Jonen met drie sets tegen twee (percentage 60.41 tegen 54,06).

De Venraynaar is dit seizoen prima op dreef. Hij schreef onder meer drie Grand Prix-wedstrijden in de hoogste klasse op zijn naam. "De druk zat er in de finale zeker op", zegt hij eerlijk. "Ik heb het me ook moeilijker gemaakt dan nodig was. De zenuwen speelden me parten. Ik heb alles gewonnen, maar het behalen van de nationale titel is toch de kers op de taart. Deze wedstrijd moest ik winnen."

Dericks pakte niet alleen het Nederlandse kampioenschap kunststoten, maar promoveerde zaterdagavond met het driebandteam van De Veemarkt uit Doetinchem ook nog naar de eredivisie. "Ik heb niet meegespeeld in de laatste wedstrijd, maar ben wel even naar Doetinchem gereden om mijn teamgenoten aan te moedigen en samen de titel te vieren. Ja, het was zeker een superweekend."

Als Nederlands kampioen heeft de Venrayse biljarter zich tevens geplaatst voor het wereldkampioenschap kunststoten, dat begin 2018 plaatsvindt in België.