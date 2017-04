Set Up wint bekerfinale

De volleybalsters van Set Up wonnen in Panningen de finale van de zondag bekercompetitie tegen VCE/PSV: 3-1.

In de eindstrijd van de zondagpoule schotelden beide eersteklassers het publiek een aantrekkelijke wedstrijd voor. Met prima aanvallen en een sterke service won de Meerlose ploeg de eerste twee sets: 25-21 en 25-23. In de derde set vocht VCE/PSV zich terug in de wedstrijd: 15-25 setwinst. In de vierde set trok Set Up na een spannende strijd de winst naar zich toe: 25-23. "Ja, toen ging het verstand op nul. Met mooie aanvallen wisten we de set naar ons toe te trekken. We wilden een vijfde set voorkomen", aldus speelster Mirthe Brands. In het weekend van 13-14 mei speelt Set Up tegen de winnaar van de zaterdagpoule om de algehele bekerwinst van Zuid-Nederland. "Maar nu gaan we eerst vieren", aldus een gelukkige Brands na afloop.